Un Jour dans l'Histoire - 31/10/2018

13h20 : Les Papes à Avignon



Nous sommes au début du XIVe siècle. En 1309. Alors que la rivalité entre la papauté et le roi de France Philippe le Bel est à son paroxysme, Clément V décide de s'installer à Avignon .Ce séjour, qui devait être provisoire, va durer plusieurs décennies, jusqu'au Grand Schisme d'Occident qui éclate près de septante ans plus tard, en 1378. Les souverains pontifes vont faire de la cité d'Avignon l'une des plus importantes et brillantes cours d'Europe, attirant les plus grands artistes et lettrés de l'époque. Ce dynamisme n'empêchera pas les conflits entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel de perdurer jusqu'à atteindre des sommets, puisque les contemporains auront droit non pas à un , non pas à deux mais à trois papes simultanément.



Invitée : Annick Delfosse, professeur d'histoire moderne à l'ULG.



14 heures : Belgique - Allemagne : des rapports difficiles



Après le 11 novembre 1918, l'ensemble des armées alliées continue sa marche en avant et entre en Allemagne où elles vont occuper la rive gauche du Rhin. L'armistice n'est pas encore la paix, l'Allemagne n'a pas encore accepté les conditions des alliées et il faut prendre des gages militaires stratégiques pour le cas où les combats reprendraient. Mais une fois que l'Allemagne aura accepté le traité de Versailles, il faudra la « punir » symboliquement par une présence militaire sur le terrain mais également lui enlever toute tentation de ne pas remplir ses obligations. L'enjeu véritable est le versement des fameuses « réparations de guerre » qu'on attend avec impatience pour reconstruire le pays et apurer nos dettes à l'égard des Etats-Unis.



Invitées : Anne Godfroid, doctorante en histoire contemporaine à l'ULB et Rolande De Poortere, historienne, chef de service aux Archives générales du royaume et de l'Etat.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY