Un Jour dans l'Histoire - 30/10/2018

13h20 : La dimension politique de l'allaitement à travers les siècles



Nous sommes à la fin des années 1570. C'est à cette époque que le poète français, Scévole de Saint-Marthe, conçoit un ouvrage intitulé « Paedotrophia » (Nutrition des enfants). Un livre écrit en latin et qui, un peu plus tard, sera traduit en plusieurs langues et connaitra un grand succès. Dans ce long poème, un père s'adresse aux femmes afin d'encourager l'allaitement :«Les femelles des ours, des tigres et des lions, Et d'autant qu'il y a d'animaux plus félons. Gardent à leurs petits cette amour naturelle De leur donner du lait de leur propre mamelle. Toi que la nature a fait par sa bénignité. Capable d'un esprit doué d'humanité. Auras-tu moins d'amour que bête sauvage. A conserver le fruit qui est de ton ouvrage ? N'auras-tu de ses pleurs une juste pitié, Lui refuseras-tu l'office d'amitié . Dont tu es obligée à sa débile enfance. Et qui même dépend de ta seule puissance ? » La dimension politique de l'allaitement à travers les siècles, c'est la leçon du jour.



Invitée : Yasmina Foehr-Janssens, professeure de littérature française médiévale à l'Université de Genève.



14 heures : Galien de Pergame, un des pères de la médecine



Les écrits prolifiques de Galien de Pergame (129 - env. 216 ap. J.-C.) célèbre praticien, un des pères de la médecine, témoignent de ses centres d'intérêt très variés, de ses voyages et de l'ampleur de sa clientèle. Ils ont traité de nombreux thèmes et offrent un parcours géographique et sociologique autour de la Méditerranée sous la Pax Romana. En suivant la vie du médecin grec comme fil conducteur, l'exposition Au temps de Galien. Un médecin grec dans l'empire romain (Musée de Mariemont jusqu'au 2 décembre) se propose de décrire les pratiques médicales, pharmacologiques et sanitaires de l'empire romain aux premiers siècles de notre ère.



Invitée : Annie Verbanck-Piérard, commissaire de l'expo « Au temps de Galien. Un médecin grec dans l'empire romain » au Musée de Mariemont à voir jusqu'au 2 décembre)

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY