Un Jour dans l'Histoire - 29/10/2018

13h15 : Lou Andreas-Salomé, la naissance d'une Européenne libre



Nous sommes le 10 novembre 1912.A Vienne. Sigmund Freud écrit : « Vous m'avez manqué hier soir à la séance. J'ai pris la mauvaise habitude de toujours adresser ma conférence à une certaine personne de mon cercle d'auditeurs et ne cessais, hier, de fixer, comme fasciné, la place vide que l'on vous avait réservée. » C'est un bel hommage que rend le fondateur de la psychanalyse à celle qui incarne le mieux l'une des premières européennes libres : Lou Andreas-Salomé.



Invitée : Isabelle Mons. « Lou Andreas-Salomé » publié aux éditions Perrin



14 heures : L'histoire de la musique jamaïcaine



« Il y a d'abord le mento, notre musique locale traditionnelle. Le ska, le rocksteady et le reggae ont pris au mento le jeu à contretemps de la guitare rythmique, et aussi certaines chansons transformées. Si on essaie d'établir des relations entre les musiques, et de voir quelles continuités existent d'une période à une autre, on peut isoler le jeu à contretemps de la guitare (...). C'est le « beat » entre les temps, c'est le Tin-Cutin'-Cutin' -Cutin', c'est le un ET deux ET trois ET...» Ce que décrit ici Linton Kwesi Johnson, grand chanteur et poète jamaïcain, c'est un résumé de l'histoire musicale de la Jamaïque, indissociable de son histoire politique. Fortes des rythmiques africaines du caractère insulaire caribéen, les musiques jamaïcaines ont rayonné bien au-delà des frontières de l'île, portant avec elles des luttes sociales, l'expression du tiers-monde face à Babylone l'esclavagiste.



Roxane Brunet reçoit Pierre Deruisseau, chercheur-conférencier dans l'usage du langage mythologique dans les musiques populaires.

