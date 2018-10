Un Jour dans l'Histoire - 26/10/2018

13h20 : « Le dix-neuvième siècle ou la domination de l'Europe »



Nous sommes au début du vingtième siècle.

L'ensemble de ce que l'on appelle le Nouveau monde, des Etats-Unis à l'Argentine , est indépendant, mais ce sont les descendants des colons venu de l'Ancien qui y gouvernent. En Afrique, à l'exception du Liberia créé par les Américains, et de l'Ethiopie, toutes les terres sont devenues des colonies européennes. Européens qui imposent aussi leur puissance sur les nouveaux pays nés de l'effondrement de l'Empire ottoman. Européens enfin qui se conduisent en maitres jusqu'en Chine et dans les vieilles monarchies de Perse, d'Afghanistan et du Siam. Le dix-neuvième siècle est bien celui de la domination européenne. La conquête a commencé bien plus tôt et se termine quelques années plus tard.

Invité : François Reynaert, journaliste et écrivain. Auteur « La grande histoire du monde » publié chez Fayard.



14 heures : Les plus prestigieuses universités du Monde



Les prestigieuses universités comme Bologne, La Sorbonne, Oxford, Cambridge, Yale ou Harvard possèdent un patrimoine architectural remarquable. Bibliothèques, édifices contemporains ou plus anciens, réfectoires, amphithéâtres, chapelles: ces lieux chargés d'histoire sont trop souvent méconnus. Tour d'horizon avec Johanne Dussez et son invité Jean Serroy, professeur d'université émérite et auteur du livre "Les plus belles universités du monde".

