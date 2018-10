Un Jour dans l'Histoire - 24/10/2018

ANNE D'AUTRICHE, UNE REINE DANS LA TOURMENTE



Nous sommes le 30 janvier 1638, à Paris.

Ouvrons la Gazette, ce périodique créé sept ans plus tôt par Théophraste Renaudot, avec l'appui du cardinal de Richelieu.

On peut y lire que, dans peu de temps, dieu aidant, l'on pourra « conjouir » avec « Leurs Majestés » , le roi Louis XIII et la reine Anne, sur l'espérance d'une heureuse nouvelle...

Neuf mois plus tard, en effet, dans la nuit du cinq au six septembre, arrive un dauphin, le futur Roi-soleil.

Anne d'Autriche, sa mère, peut enfin respirer et prendre sa véritable place à la cour de France et de Navarre.

Il faut dire que l'événement était attendu depuis plus de vingt ans. I



Invitée : Karin Hann, auteur de « raison souveraine » éditions du Rocher



14 heures : Vers un nouveau droit de la guerre



Dès 1899, la Convention de La Haye avait édicté des recommandations pour protéger les civils pris dans des conflits en invoquant les « lois de l'humanité et les exigences de la conscience publique ». Mais en août 1914 ces belles intentions sont noyées dans le sang lorsque les troupes allemandes massacrent des milliers de civils belges et français. C'est un énorme problème éthique que posent ce qu'on a appelé les « atrocités allemandes » de la première Guerre mondiale. En 1918, les vainqueurs n'ont qu'une idée en tête : poursuivre les coupables et les punir avec toute la rigueur possible. Mais la justice allemande fera de l'obstruction et ce sera finalement un échec. Après seconde Guerre mondiale, les alliés retiendront la leçon : ils organiseront eux-mêmes directement les grands procès de Nuremberg et de Tokyo.



Invités : Ornella Rovetta, professeure d'histoire contemporaine à l'ULB et Pieter Lagrou, professeur d'histoire contemporaine à l'ULB

