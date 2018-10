Un Jour dans l'Histoire - 23/10/2018

13h20 : LES MYSTERES DE LA PYRAMIDE DE KHEPHREN



Nous sommes au troisième millénaire avant notre ère.

Partons à la rencontre du pharaon Khephren, quatrième fils de Kheops et de la Reine Henoutsen.

Quatrième roi de la IVe dynastie dont on ne connaît pas grand-chose, sinon qu'il accède au trône après la mort de celui qui pourrait apparaître comme un demi-frère : Rêdjedef.

Son règne est surtout marqué par la construction de la deuxième pyramide de Gizeh.

L'une des fameuses pyramides d'Egypte, l'une des plus mystérieuses.

Au cours des années 1968-1967, des scientifiques égyptiens et américains ont tenté de détecter la présence de chambres inconnues dans la pyramide de Khephren.

L'entreprise était conduite par le prix Nobel de physique Luis Walter Alvarez, et recourait aux techniques les plus élaborées de l'époque.

Mais l'expérience n'avait donné aucun résultat probant.

D'autres chercheurs se sont mobilisés et ont investigué depuis.

Ont-ils percé le mystère ?

C'est ce que nous allons voir ...



Invité : Gilles Dormion, chercheur.

Auteur, avec Jean-Yves Verd'hurt de « La chambre de Khephren » paru aux éditions Acte Sud





14 heures : Histoire de la famille d'Arenberg



La famille d'Arenberg a traversé l'Histoire de notre pays depuis le temps où la Belgique n'était pas encore une nation, pas même une idée, et se fondait dans les grandes principautés du Moyen Âge. Durant plus de cinq siècles, les membres de cette famille de la haute noblesse ont joué un rôle important sur la scène politique, militaire, économique et culturelle en Europe. Peter Carpreau Conservateur du Musée M de Louvain, qui abrite du 26 octobre au 20 janvier l'exposition « Le Pouvoir et la Beauté » revisite l'histoire de la famille Arenberg par le prisme de leur collection d'art et d'objets composée au cours des siècles. Une exposition qui fait partie du Festival d'Arenberg, série d'évènements qui nous font redécouvrir un destin hors du commun.

