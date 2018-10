Un Jour dans l'Histoire - 22/10/2018

13h20 : L'Abbé Froidure



Nous sommes le 18 octobre 1918.

C'est un tout jeune homme de dix-neuf ans qui écrit à ses parents.

Il s'est engagé comme volontaire de guerre. Il écrit :

« De joie ces femmes et ces vieillards nous appellent leurs libérateurs.

Depuis nous avons avancé à travers les champs de bataille sur une crête, elle fut terrible la butte, les morts gisent par douzaine, les uns horriblement mutilés, les autres les grands yeux ouverts, d'autres encore sur le dos les bras en croix...

Depuis nous avançons toujours vers Thielt poursuivant les boches en retraite.

Depuis le départ de l'offensive les boches emportent tout leur bétail, leurs plus beaux meubles et forcent la plupart des habitants à se replier avec eux sous peine d'amende ou de cachot.

J'arrête. Il est 9h et le sommeil entrecoupé de garde doit avoir son temps.

Je continue. Nous sommes le 17 midi.

Thielt et Menin sont pris !!! C'est la grande nouvelle.

De ci de là quelques nids de mitrailleuse qui se taisent bien vite.

Le 18. Le facteur n'est pas venu hier, il est là. Tout va encore très bien. »

Cette lettre est signée Edouard. Future abbé Froidure.



Invité : Paul vander Straten Waillet, administrateur de la Fédération Abbé Froidure.



14 heures : Histoire des soldats de Napoléon



Près de 20 000 soldats belges ont combattu au sein des armées de Napoléon entre 1800 et 1815. Au lendemain de la Révolution française, la France avait mis en place le système de conscription et l'avait étendu à nos régions. De nombreux jeunes sont enrôlés de force dans les armées de Napoléon et partent à l'autre bout de l'Europe pour combattre les ennemis de la France. Bernard et René Wilkin ont étudié la correspondance d'une partie de ses soldats, conservée aux Archives de l'Etat. Les premières images qui viennent à l'esprit lorsque l'on parle des militaires du Premier Empire sont l'héroïsme, les beaux uniformes, les parades victorieuses... La réalité était bien autre.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY