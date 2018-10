Un Jour dans l'Histoire - 19/10/2018

13h20 : NOM DE CODE : NADINE. ANDREE DUMON , RESISTANTE ET DEPORTEE DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE



La jeune femme, dont le nom de code dans la résistance est Nadine, va passer plus d'un an emprisonnée.

En août 1943, elle est déportée vers les camps de concentration nazi.

Dont elle reviendra pour témoigner ...





Invitée : Andrée Dumon «Je ne vous ai pas oubliés » paru aux éditions Mols.



14 heures : Cités englouties d'Egypte



Thonis-Héracléion est située en baie d'Aboukir près d'Alexandrie. C'est une ville portuaire engloutie redécouverte en 2000, après des fouilles archéologiques sous-marines. Dans les fonds marins, les archéologues vont trouver des merveilles: statues colossales, stèle extrêmement bien conservée, sanctuaires, pièces d'or... Cette équipe va aussi découvrir la ville de Canope ainsi que le site du port antique d'Alexandrie.

Grace à une immersion dans cette discipline moderne et fascinante qu'est l'archéologie sous-marine, nous plongeons dans les profondeurs de l'histoire égyptienne, avec Johanne Dussez et son invité Franck Goddio, archéologue sous-marin et président de l'Institut Européen d'Archéologie Sous-Marine.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY