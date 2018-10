Un Jour dans l'Histoire - 18/10/2018

13h20 : THEODORE VAN LOON : UN CARAVAGESQUE ENTRE ROME ET BRUXELLES



Si le peintre s'inscrit brillamment, comme d'autres, dans un contexte de guerre des images religieuses, confrontant protestants et catholiques, donnant naissance au baroque flamboyant, son aura auprès du grand public, contrairement à celle de son contemporain Rubens, n'a pas traversé les siècles.



Kivu : les origines du conflit



En 1999 le Dr Denis Mukwege fonde l'Hôpital de Panzi, près de Bukavu, dans la province du Kivu, en république Démocratique du Congo. Il y opère depuis près de vingt ans les survivantes de violence sexuelle. Avec le Docteur Guy-Bernard Cadière, il est le seul médecin qualifié pour exécuter la chirurgie reconstructive. Jean-Van Hamme et Christophe Simon signent « Kivu », album de bande dessinée publié au Lombard, qui raconte les violences endémiques perpétrées par les milices militaires et le contexte historique qui les a vus naitre .



Invités : Jean Van Hamme et le dessinateur Christophe Simon « « Kivu » aux éditions du Lombard



Invitée : Sabine Van Sprang, historienne de l'art, commissaire de l'exposition THEODORE VAN LOON, UN CARAVAGESQUE ENTRE ROME ET BRUXELLES, à Bozar, Bruxelles.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY