Un Jour dans l'Histoire - 16/10/2018

13h20 : Une histoire de soulier



Nous sommes au cœur de la Chine Impériale, à l'époque de la dynastie Han, entre le troisième siècle avant et le troisième siècle après notre ère.

En ces temps-là, lorsqu'une jeune fille était en âge de se marier, une entremetteuse apportait aux nombreux prétendants une de ses paires de chaussures.

Celles-ci étaient censées les renseigner sur l'éducation et l'appartenance sociale de la demoiselle...



Invitée : Mélanie Saussez, guide-conférencière.



14 heures : Tristan et Iseult, ou le désir de s'abîmer dans le son



Tristan et Iseult est vraisemblablement l'opéra le plus célèbre de Richard Wagner. Et il n'y a sans doute pas non plus de meilleur exemple pour décrire ce que peut être le Romantisme, dans toutes ses subtilités et même ses contradictions. Cet opéra condense à lui tout seul presque toutes les thématiques, obsessions et techniques wagnériennes, toujours passionnantes à étudier. Ce compositeur anticipant de plus très nettement sur le cinéma, il est logique que le 7ème Art lui ait également souvent rendu hommage.



Invité : Cyrille Thoulen, sociologue et compositeur.

