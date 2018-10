Un Jour dans l'Histoire - 15/10/2018

13h20 : Alexandra David-Neel, exploratrice et féministe



Nous sommes le 28 janvier 1924, au Tibet.

Alexandra David-Neel, chanteuse d'opéra, journaliste et féministe, franc-maçonne et bouddhiste, anarchiste par-dessus le marché, est la première occidentale à pénétrer dans la cité interdite de Lhassa.



14h : Alan Lomax est un homme méconnu qui passa sa vie à enregistrer le monde entier dans ce qu'il a de plus authentique, des prisons du Texas au début des années 30 aux trieuses d'amandes siciliennes durant la deuxième partie du siècle dernier. Et c'est Philippe Delvosalle, de Point Culture, qui nous emmène dans ce voyage de troubadour.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY