Un Jour dans l'Histoire - 12/10/2018

13h20 : Henri Suso ou le Serviteur de la Sagesse éternelle



Avec Tauler, Suso est le principal disciple de Maître Eckhart. Des trois grands mystiques rhénans de l'école dominicaine allemande du XIVe siècle, c'est le seul à avoir été proclamé bienheureux, tardivement il est vrai, puisqu'il fallut attendre 1831.

Suso se distingue aussi par l'attention qu'il porte aux images et par sa volonté d'imiter le Christ souffrant.

Enfin, de tous les mystiques rhénans, c'est celui dont la vie nous est la mieux connue, grâce à son « autobiographie », rédigée avec l'aide de sa « fille spirituelle » et confidente Elsbet Stagel, dominicaine à Töss près de Winterthur.



Invité : Benoît Beyer de Ryke, historien médiéviste et philosophe



14 heures : L'Agora d'Athènes



Au pied de l'Acropole, s'étend l'Agora d'Athènes. Si elle se présente aujourd'hui à nos yeux comme un vaste espace d'intenses fouilles archéologiques, elle a longtemps été le haut lieu de la vie des citoyens Athéniens durant l'Antiquité. Les monuments qui en ont dessiné les contours au fil des siècles témoignent de ses fonctions politique, religieuse et culturelle centrales pour toute la civilisation occidentale.



Archéologue spécialiste de la Grèce Antique, Anne-Françoise Jaccottet nous emmène à la découverte de cette place considérée comme le berceau de la démocratie, elle est l'invitée d'Anne Laure Gannac

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY