Un Jour dans l'Histoire - 10/10/2018

13h20 : LE DARWINISME SOCIAL, CIMENT DE L'IDEOLOGIE DE L'EXTREME DROITE ?



Nous sommes en 1937.

Dans un ouvrage intitulé « Comment on relève un état », Oliveira Salazar, président du Conseil des ministres au Portugal, figure centrale de la dictature, écrit :

« Que le souci du peuple nous tienne aux entrailles et que nous soyons les défenseurs de son ascension continue dans l'ordre matériel et moral, n'implique nullement, pour nous, le besoin de croire que dans la masse se trouve l'origine du pouvoir, et que le gouvernement peut être l'œuvre de la multitude et non d'une élite à laquelle incombe le devoir de diriger la collectivité et de sacrifier pour elle. »

Quelles sont les origines de l'idéologie de l'extrême droite ?

Quelles sont ses évolutions, ses transformations à travers les années ?

Peut-être est-il utile d'aller voir du côté du darwinisme social ...



Invité : Julien Dohet, historien.



14 heures : Un nouvel ordre mondial - Traité de Versailles, 2e partie



La conférence de Paris n'a pas accouché que du Traité de Versailles, elle a aussi créé la Société des Nations (SDN). L'idée vient du président américain Woodrow Wilson qui veut assurer la paix mondiale en créant un forum diplomatique permanent où les puissances pourraient régler leurs différents par la négociation plutôt que par les armes. Pour généreuse qu'elle soit, cette idée n'est pas neuve et elle est surtout très utopique, comme on ne tardera pas à s'en apercevoir. Mais seuls les pays « développés » y ont voix au chapitre, les autres sont réduits à faire antichambre en attendant qu'on veuille bien leur concéder une hypothétique émancipation...



Invités : Francis Balace, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'ULiège et Vincent Genin, historien, chercheur à l'ULiège et à la KULeuven.

