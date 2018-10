Un Jour dans l'Histoire - 09/10/2018

13h20 : Hommage à Jacques Brel



Nous sommes le 8 avril 1929 à Schaerbeek.

C'est au 138 de l'avenue du diamant que naît celui qui va écrire l'une des pages les plus incandescente de l'histoire de la chanson populaire.

De ses débuts, à l'aube des années cinquante, aux évasions des années septante, quarante ans après sa mort, laissons parler Jacques Brel...





14 heures : L'évolution de l'univers pornographique



« La pornographie, c'est l'érotisme des autres » disait André Breton. Depuis les années 80, le porno, jadis appelé la pornographie, a conquis une large place dans nos vies, et pas uniquement sexuelles. La pornographie a investi aujourd'hui autant l'approche de notre propre sexualité et les rapports affectifs et sociaux entre hommes et femmes, que le langage populaire, la littérature et l'art. L'expo Porno à l'Université Libre de Bruxelles retrace les interrogations morales, culturelles et sociales qu'elle suscite.

Invitée : Laurence Rosier, professeur de linguistique à l'Université Libre de Bruxelles - 'ExpoPorno" du 18 octobre au 22 décembre 2018 à l' Espace Allende - ULB

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY