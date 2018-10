Un Jour dans l'Histoire - 08/10/2018

13h20 : GEORGES-LOUIS LE SAGE, PHYSICIEN DES LUMIERES ET SES CARTES A JOUER



Nous sommes le 09 novembre 1803, à Genève.

Georges-Louis Le Sage, physicien et mathématicien, meurt, à 79 ans, après une vie de recherche.

Le savant laisse derrière lui 35 000 cartes à jouer.

Des cartes sur lesquelles il a tout noté, absolument tout.

Ses questionnements, ses observations, ses conclusions, mais aussi son autoportrait.

Georges-Louis Le Sage est un avant-gardiste incompris, ses expérimentations nous montrent comment pense un savant des Lumières.





Invité : Jean-François Bert, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne.

« Comment pense un savant ? Un physicien des Lumières et ses cartes à jouer » éditions. Anamosa.

