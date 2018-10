Un Jour dans l'Histoire - 04/10/2018

13h20 : Le journal de la révolution belge



Nous sommes le vendredi 27 août 1830, à Bruxelles où la révolution est en marche.

Henri De Potter, libéral républicain, exilé à Lille, puis à Paris, écrit :

« Les troupes de la garnison, qui avaient reçu un renfort, restaient bivouaquées devant le Palais du Roi et dans les cours.

C'était un triste spectacle de voir ces soldats abattus et souffrants.

Ils paraissaient sentir amèrement tout ce que leur position avait de pénible.

Les bourgeois leur firent passer des vivres et des rafraîchissements. »

Plus loin De Potter ajoute :

« Vers midi, les bourgeois sont tout à fait maîtres de la vile.

Sur la Grand Place, un attroupement assez nombreux inquiète un moment le poste.

Ce sont des ouvriers, des hommes en sarrau bleu, qui demandent à grands cris du pain, de l'ouvrage et la liberté.

On arrête quelques-uns de ces mécontents ; les bourgeois se mêlent à la populace, la repoussent et lui promettent du pain et de l'ouvrage ; la foule se retire(...)

Partout les armes royales hollandaises ont disparu sur les enseignes ?

Les marchés sont protégés ; les voitures entrent et sortent librement de la ville... »

Extrait du « Précis des événements arrivés à Bruxelles et dans les autres villes de la Belgique du 25 août au 04 octobre 1830. »





Invité : Jean-Claude Idée. Spectacle « Événements de la Belgique du 25 août au 1er octobre 1830» dans le cadre des Universités Populaires du Théâtre au Centre Culturel d'Uccle le 4 octobre 2018 à 20h.





14heures : Berlin 1912-1932



Métropole mythique et cosmopolite incontournable, Berlin connaît dans les années 20 une mutation sans précédent. Les bouleversements sociaux, politiques, technologiques et artistiques transforment en profondeur la société d'après-guerre. C'est ce contexte que met en lumière la nouvelle exposition créée par les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique : « Berlin 1912-1932 » jusqu'au 27 janvier prochain. Elle mêle peintures, sculptures, dessins, photographies, films et éléments d'architecture pour créer panorama saisissant d'une des périodes les plus fascinantes de notre histoire.



Invitée : Inga Rossi Schrimpf, commissaire de l'expo « Berlin 1912-1932 » jusqu'au 27 janvier prochain au Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

