Un Jour dans l'Histoire - 03/10/2018

13h20 : Commode, l'empereur gladiateur



Qui ne connait pas Commode, dernier empereur de la dynastie des Antonins, immortalisé par le film "Gladiator" ? On le dit sanguinaire, auteur de la mort de son père et responsable de l'exil de sa sœur. Est-ce seulement vrai ?

Invité : Eric Teyssier, maîtres de conférences à l'université de Nîmes. « Commode, l'empereur gladiateur » Editions Perrin.



14 heures : Comment gagner la paix ? - Traité de Versailles, 1ere partie



C'est à Paris, le 18 janvier 1919, que s'ouvre la « Conférence de paix » qui doit solder la Grande guerre, suite à l'armistice de novembre. Elle durera 6 mois, ses 52 commissions techniques tiendront plus de 1600 séances de travail et elle accouchera du fameux « Traité de Versailles » le 28 juin 1919. A la manœuvre, les quatre grands du camp des vainqueurs : la France, la Grande-Bretagne les Etats-Unis, et l'Italie. Les autres seront réduits à de la figuration. Quant à l'Allemagne, elle ne sera invitée que pour s'entendre dictée des conditions de paix d'une dureté inédite. Pour les vainqueurs, c'est elle qui est fauteuse de guerre, elle doit donc en payer les conséquences, en bon argent et en nature. Son armée est réduite, ses colonies confisquées, son territoire amputé et partiellement occupé. Outre-Rhin, l'humiliation de Versailles ne sera jamais digérée...

Invités : Francis Balace, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'ULiège et Vincent Genin, historien, chercheur à l'ULiège et à la KULeuven.

