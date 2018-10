Un Jour dans l'Histoire - 02/10/2018

13h20 Les mammifères et les Cros-Magnons



Nous sommes il y a 40.000 ans, lorsque Cro-Magnon s'installe en Europe.

Le monde est dominé par les animaux.

Comment nos ancêtres du Paléolithique ont-ils vécu avec les mammifères, comment se sont-ils partagé l'espace ?



Invité : Pierre Cattelain, archéologue. « Disparus ? Les mammifères au temps de Cro-Magnon en Europe » paru éditions du Cedarc.





14 heures : 14 heures : Au XVIIème siècle, une première tentative de conquête des Amériques par la France



En 1562, Jacques Le Moyne de Morgues cartographe et dessinateur protestant, fait partie de la première expédition coloniale en Floride, lancée par l'amiral de Coligny et menée par Jean Ribault, pour tenter de concurrencer l'Espagne et le Portugal. Cette expédition sera un fiasco.

De ce récit historique Jean Dytar tire un album de bande dessinée aux frontières de la fiction, « Florida » aux éditions Delcourt

