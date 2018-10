Un Jour dans l'Histoire - 01/10/2018

A 13h20 : 1948 : Fondation de l'Union européenne et création du groupe Cobra



Nous sommes le 8 novembre 1948, à Paris.

C'est dans la capitale française qu'est organisée, à l'initiative de représentants du surréalisme, la Conférence du Centre International de Documentation sur l'art d'avant-garde.

En marge de l'événement, six peintres et poètes danois (Asger Jorn) , belges (Christian Dotremont et Joseph Noiret) et hollandais ( Karel Appel, Constant Nieuwenhuis et Corneille van Beverloo) signent un manifeste intitulé « La cause était entendue ».

Il s'agit de l'acte de naissance d'un mouvement d'art expérimental baptisé « Cobra », acronyme de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam.

Très rapidement, les initiateurs sont rejoints par d'autres artistes issus des horizons les plus divers.

Le groupe va tenter de redéfinir les limites de l'expérience artistique et de l'esthétique.

Ils organisent des rencontres et des expositions internationales, éditent des monographies et une revue multilingue et multidisciplinaire.

Les Cobras vont remettre en question les notions de frontières, de nationalisme et d'occidento-centrisme.

Ils le font dans une époque de grande tension internationales et l'année de la pose des premières pierres d'une Europe balbutiante.





Invité : Richard Miller, docteur en philosophie de l'Université Libre de Bruxelles, député fédéral (MR).

Conférence : « 1948 : Fondation de l'Union européenne. Création du groupe Cobra », mercredi 03/10/2018 à 17h. Bruxelles - Palais des Académies.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY