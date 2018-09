Un Jour dans l'Histoire - 28/09/2018

13h20 : La guerre du Capitaine Jacques



Avant de devenir le baron-général Alphonse Jacques de Dixmude, le capitaine Jacques a fait ses armes dans l'armée belge, et notamment au Congo.

Invité : Junior Brichart, historien et auteur « La guerre du capitaine Jacques », Husson éditeur.



14 heures : Los Angeles



Mexicaine avant d'être rattachée aux Etats-Unis, Los Angeles, la cité des anges comme on la surnomme souvent, est aujourd'hui l'une des villes les plus étendues au monde.



Johanne Dussez et son invitée, Cynthia Ghorra-Gobin, auteur de "Los Angeles, le mythe américain inachevé" CNRS éditions et "La métropolisation en question».

