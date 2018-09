Un Jour dans l'Histoire - 27/09/2018

13h20 : Lambert Molitor, un ardennais en mission dans la Perse du début du 20ème siècle



Officier de douanes, Lambert Molitor est l'un des deux cents belges choisis, au début du dix-neuvième siècle, pour travailler à la réorganisation du système douanier et de l'administration des Postes et des Finances persanes.

L'aventure, qui l'amènera à lutter contre la contrebande, les affrontements armés, les tensions nationalistes et aussi contre les épidémies et la famine, va durer plus de vingt-cinq ans...



Invité : Marc Molitor, journaliste. « De la Perse à l'Iran, l'aventure des Molitor » paru aux éd. Elytis



14 heures : L'impact des premières musiques enregistrées



Disponible aujourd'hui sur disque, en streaming et dans quantités de formats numériques, la musique a vécu durant des siècles sans être fixée sur aucun support. Au début du 20e siècle à New York, les premiers enregistrements radiophoniques du folk, du jazz, du swing, vont donner une nouvelle place à la musique dans le monde et ouvrir des débats passionnés. C'est la naissance de la musique populaire, la musique pop.



Invitée : Agnès Gayraud, docteur en philosophie, professeur d'esthétique qui nous raconte cette histoire dans « Esthétique de la pop ».

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY