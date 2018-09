Un Jour dans l'Histoire - 26/09/2018

13h20 : L'emprise envahissante de couvents, à Bruxelles jusqu'à la fin de l'Ancien Régime



Avec Thierry Demey, juriste et historien



14 heures : Réprimer la collaboration, rendre la justice



Novembre 1918 : la libération du pays est un énorme soulagement. On fait la fête, les cérémonies s'enchaînent les unes sur les autres : c'est la joie, certes, mais une joie amère. L'épreuve a en effet été très dure pour les civils et les rancœurs accumulées contre certains « mauvais Belges » vont s'exprimer très violemment.

Invités : Xavier Rousseaux, professeur d'histoire contemporaine à l'UCL et Chantal Kesteloot, responsable de l'histoire publique au CEGESOMA.

