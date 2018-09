Un Jour dans l'Histoire - 25/09/2018

13h20 : L'histoire du thé



Nous sommes le 16 décembre 1773, à Boston.

Dans le port de la colonie anglaise du Massachusetts, un colon, Samuel Adams, et quelques amis déguisés en Indiens montent sur un vaisseau et jettent sa cargaison de thé à l'eau. Il y a là 343 caisses d'une valeur de 100 000 livres.

Pourquoi cet acte de vandalisme ? Il est la conséquence d'une série de malentendus entre les Treize Colonies anglaises d'Amérique et le gouvernement de Londres. Cet épisode n'est qu'une des multiples étapes de la longue histoire du thé que nous allons parcourir aujourd'hui.

Invité : Marcel-Etienne Dupret, guide-conférencier.



14 heures : Talleyrand, l'un des plus fascinants hommes d'état de l'histoire de France



Nicolas Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, a survécu à tous les régimes, de la révolution à la restauration en passant par le consulat et l'Empire. Evêque d'Autun, député, ministre de Napoléon puis de la restauration, cet intrigant personnage, à l'aura sulfureuse, est au cœur d'un livre signé Daniel-Charles Luytens & Alain Leclercq « Talleyrand, les derniers secrets » (Ed Jourdan). Alain Leclercq a bien voulu répondre à nos questions, autour d'un des plus fascinants homme d'état de l'histoire de France.

