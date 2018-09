Un Jour dans l'Histoire - 24/09/2018

13h20 : LES ACCORDS DE MUNICH

Nous sommes le 5 octobre 1938.

Les Accords de Munich ont été signés à la fin du mois de septembre, entre l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie.

Winston Churchill, farouche opposant à une politique d'apaisement envers Adolf Hitler déclare :

«Nous avons subi une défaite totale et sans mélange (...)

Notre peuple doit savoir que nous avons subi une défaite sans guerre, dont les conséquences nous accompagneront longtemps sur notre chemin».

Quelles ont été les conséquences de la signature de ces accords, il y a quatre-vingts ans, quelle en était la teneur et les enjeux ?

C'est la leçon du jour ...

Invité : Vincent Genin, docteur en histoire de l'Université de Liège.



14 heures : Léopold II en Egypte

Entre 1862 et 1863, Léopold Duc de Brabant, futur Léopold II, entreprend un voyage en Egypte. Le but, outre se refaire une santé qu'il a fragile à l'époque, « chercher des arguments en faveur du développement de la Belgique par l'acquisition de provinces extérieures. » Un voyage qui le mènera en Algérie, à Tunis et Malte avant d'atteindre la terre des pharaons.



Invité : Olivier Defrance, historien et auteur d'une analyse fine et documentée dans « Le Voudrais être roi - Le Journal de Voyage de Léopold Duc de Brabant », paru auprès de la fondation Roi Baudoin.

