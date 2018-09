Un Jour dans l'Histoire - 21/09/2018

13h20 : La modernité de Thucydide



Nous sommes au cinquième siècle avant notre ère.

Thucydide, homme politique et historien athénien, écrit son histoire de « La Guerre du Péloponnèse ».

Ce conflit qui opposa, pendant vingt-sept années, Athènes et ses alliés à une coalition de cités péloponnésienne, dont Sparte prit la tête.

Il écrit : « Il se peut que le public trouve peu de charme à ce récit dépourvu de romanesque.

Je m'estimerai pourtant satisfait s'il est jugé utile par ceux qui voudront voir clair dans les événements du passé, comme dans ceux , semblables ou similaires, que la nature humaine nous réserve dans l'avenir.

Plutôt qu'un morceau d'apparat composé pour l'auditoire d'un moment, c'est un capital impérissable qu'on trouvera ici. »

Et le récit de Thucydide inspirera, en effet, de nombreux penseurs et acteurs politiques en Occident à partir du XVIe siècle par ses analyses d'une guerre totale et des mécanismes politiques qui l'ont entraînée, puis qui y ont mis fin.

Déchaînement de violence, trahison de la morale commune, l'historien nous aide à comprendre le conflit entre force et droit dans les relations internationales.



Invitée : Monique Mund-Dopchie, philologue (UCL), membre de l'Académie royale de Belgique.

Conférence : « La modernité de Thucydide », mardi 25/09 à 17:00, Bruxelles - Palais des Académies.



14 heures : Le site archéologique de Troie se trouve en Turquie et est classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1998.

Comment est ce site ? Qui l'a découvert ? Réponses avec Amandine Marshall, docteur en sciences sociales et historiques, archéologue et auteur du livre " Moi, Hélène la maudite " éditions Tautem.

