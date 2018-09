Un Jour dans l'Histoire - 20/09/2018

13h20 : Le droit privé sous l'Ancien Régime



Nous sommes en 1771, à Namur, au cours d'un procès qui doit faire la part des responsabilités dans une affaire qui oppose les associés d'une verrerie.

Le litige dégénère rapidement en accusation de débauche d'une des parties.

Débauche qui expliquerait un coupable laisser-aller dans la gestion de l'entreprise.

Dans le compte-rendu du procès, on peut ainsi lire :

« Il est de notoriété publique que l'intimé s'était laissé posséder d'une passion pour une fille de ce moulin en dépits même des devoir conjugaux, et qu'il a poussé ses poursuites si loin qu'il lui a suscité de la postérité.

Peut-on s'imaginer d'avoir dû parvenir à couronner ses feux criminels, sans de longues et fréquentes assiduités ? ».

L'accusation d'immoralité est un procédé courant employé par les praticiens du droit privé, à l'époque.

Il s'agit de déprécier l'adversaire.

Pour y parvenir, on peut aussi arguer de sa cupidité, de son goût pour la chicane ou encore de sa sottise.

Qu'en est-il de la pratique du droit privé sous l'Ancien Régime, c'est la question du jour ?





Invité : Marc Ronvaux, président de la Société royale Sambre et Meuse.

Thèse de doctorat en sciences juridiques à l'UCL sur le droit privé de l'Ancien Régime.





14 heures : Les visites de mon voisin



Pour Vassilia Van Derheyden et Gaspard Giersé « Bruxelles est Babylone, Bruxelles est Kinshasa, Bruxelles est Hollywood ou Paris, Bruxelles est Berlin ou Bagdad.

La ville idéale pour un portrait subjectif en 12 volets, à travers le regard multidisciplinaire du Voisin, qui s'amuse à casser les codes de la visite guidée et vous emmène dans l'envers du décor. » Avec ses visites inédites du terreau historique, patrimonial et quotidien sur lesquels la capitale a grandi, Les Visites de Mon voisin, propose de redécouvrir l'Histoire au coin de la rue, au détour d`un regard plus attentif sur les détails, les traces, les symboles et les anecdotes qui nous ont échappé. Des Marolles au cinéma, de la création de la petite ceinture aux visites décoloniales, les visites de mon voisin sont une capsule temporelle juste à côté de chez vous.

