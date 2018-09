Un Jour dans l'Histoire - 18/09/2018

13h20 : 500 ANS D'ETUDES CLASSIQUES À LOUVAIN (1518-2018)



Nous sommes le mercredi 14 septembre 1518, à Louvain.

Ce jour-là, un collège est créé : il est dédié à l'étude scientifique des trois langues sacrées, càd le grec, le latin et l'hébreu.

Inspiré par Érasme, il est fondé par un groupe d'humanistes voulant comprendre et répandre la pensée et la sensibilité de l'Antiquité.

Il s'agit du Collegium Trilingue.

A l'heure où les universités sont confrontées à la question du rôle des lettres classiques dans leurs cursus, cet anniversaire interroge la place des cultures anciennes dans nos sociétés contemporaines.



Invitée : Françoise Hiraux, archiviste.

Expo « Le collège des trois langues », Musée L , 19 octobre - 23 décembre 2018, LLN.





14 heures : L'art à travers les siècles



A Redu, le Musé Didactique de l'Art, le MUDIA, a ouvert ses portes. Il réunit de nombreux chefs-d'œuvre originaux de grands noms de la Renaissance jusqu'à l'époque contemporaine :Véronèse, Brueghel, Rodin, Spilliaert, Van Dongen, Wouters, Picasso, Modigliani, Giacometti, Magritte, Hergé, Franquin, Geluck, sont réunis pour un panorama inédit et pédagogique de sept siècles d'Histoire de l'Art : Peintures, sculptures, dessins, BD, photographies et cinéma.

