Un Jour dans l'Histoire - 17/09/2018

13h20 : : La république de Weimar



Nous sommes le 28 octobre 1918.

L'amiral allemand, Reinhard Scheer, donne l'ordre d'affronter la Royal Navy dans un ultime combat « pour restaurer l'honneur » du pays.

Mais les marins refusent et se mutinent dans le port de Wilhelmshaven.

Une mutinerie qui va faire tache d'huile et qui se double d'une exigence de paix immédiate.

Une révolte éclate à Berlin.

Le 9 novembre, l'empereur Guillaume II abdique et part pour les Pays-Bas avec sa famille.

Le 11, la signature de l'armistice met fin à la Première Guerre mondiale.

C'est dans ce contexte de révolution et de défaite, qu'à Weimar, est créée une république démocratique et parlementaire, composée de 17 Länder.

L'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933 mettra fin à ce régime politique : la République de Weimar.



Invité : Dr. Christoph Brüll, professeur assistant au Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History University of Luxembourg.

Maître de conférences au Département des sciences historiques, Université de Liège.





14 heures : Les Protest Songs, quand la musique cherche à bousculer



« En entendant ce qu'il se passe là, aux Etats-Unis, en Alabama, Nina Simone est prise de rage. Elle veut tuer quelqu'un, un Blanc, n'importe lequel. Avec ce qui lui passe sous la main, elle se met à bricoler un pistolet. Son mari et manager, Andrew Stroud, la voit dans cet état second et lui dit : Nina, tu n'y connais rien au meurtre, la seule chose que tu possèdes, c'est la musique. Alors Nina se calme, s'enferme dans une pièce, s'assied derrière son piano et en moins d'une heure écrit ce morceau d'une importance capitale : Mississippi Goddam.



Ce lundi, David Menessier nous raconte l'histoire de ces artistes engagés qui ont bousculer les foules et fait bouger les lignes.

