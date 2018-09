Un Jour dans l'Histoire - 13/09/2018

13h20 : Histoires des courtisanes



Nous sommes le 27 juillet 1863, à Vichy.

La petite station thermale reçoit un hôte de marque : l'empereur en personne !

Napoléon III est venu prendre les eaux et il est en galante compagnie.



Le design Radical



Dans les années 60, en Italie, une vingtaine d'artistes, designers et architectes entendent renverser les valeurs consuméristes de la société moderne et créent le design radical. Entre 1965 et 1975, les groupes Archizoom, Superstudio, UFO, revendiquent une démarche iconoclaste et conceptuelle. C'est la naissance du design radical, ou radical design, dans le contexte de la crise économique de 1963 et du mouvement étudiant de 1968. Superdesign, un documentaire projeté ce 18 septembre au cinéma Galeries, à Bruxelles, retrace cette aventure.



Il y a sa maîtresse, la ravissante Marguerite Bellanger, et l'impératrice Eugénie.

