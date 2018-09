Un Jour dans l'Histoire - 12/09/2018

13h20 Une histoire de l'exorcisme à travers les siècles,



Nous sommes le 3 novembre 1565, vers 15 heures, à Vervins, près de Laon, aujourd'hui situé dans la région Hauts-de-France.

Nicole Aubry, jeune femme sans histoire, épouse d'un tailleur, se rend sur la tombe de son grand-père, mort sans avoir eu le temps de se confesser.

C'est en se recueillant qu'elle a, soudain, une vision effrayante : elle voit son aïeul sortir de son tombeau et lui demander qu'elle intercède pour que l'on prie pour le salut de son âme, encore au purgatoire.

Un peu plus tard, Nicole tombe malade.

Elle s'enferme et se met à détester la religion et tout ce qui va avec.

Puis elle entre en transes, se convulse, grimace, injurie et finit par tomber par terre, le corps raide et froid.

Pas de doute selon le curé, ce sont là les assauts de Belzébuth.

Nicole est possédée, il faut l'exorciser.



Invité Patrick Sbalchiaro, docteur en histoire « Enquête sur les exorcismes, une histoire du diable » Editions Perrin.



14 heures : Comment finir la guerre ?



De 1916 à 1918, de nombreuses tentatives de mettre fin au conflit ont lieu en coulisse. Les socialistes, le pape Benoît XV, des intellectuels, certains hauts personnages : beaucoup vont essayer vainement d'enrayer le conflit. Mais, avant d'entamer des pourparlers sérieux, chacun veut emporter une victoire militaire significative pour être en position de force. Au printemps 1918, débarrassés des Russes et avant que les Américains n'interviennent massivement, les Allemands tentent de rejeter les Britanniques à la mer et ainsi forcer les Français à négocier. Ce sera un échec. La contre-offensive alliée, par contre, acculera les empires Centraux à demander l'armistice.

Avec Vincent Genin, historien, chercheur à l'ULiège et à la KULeuven

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY