Un Jour dans l'Histoire - 06/09/2018

13h20 : Madelaine Ozeray, de Bouillon à Louis Jouvet, de la salle communale aux plus grandes scènes du monde entier... « La poésie même » selon Jean Cocteau.

Partons sur les traces de cette Ondine de la Semois.

Invité : Jacques Herbet, homme de théâtre.

Scénariste de « Madeleine Ozeray, l'ombre de Louis Jouvet » (dessins de Palix) ; éd. Weyrich.



14 heures : Perdre sa culture

Qu'est-ce que la culture ? Quel est le rôle de la transmission ? Du patrimoine dans notre rapport au passé, à l'Histoire, à notre identité ? Dans «Perdre sa culture », aux éditions Zones sensibles, David Berliner, professeur d'Anthropologie à l'université libre de Bruxelles, pose ces questions difficiles, explore notre rapport à la culture, la mémoire, l'identité, le patrimoine et le compare avec ces observations d'anthropologue en Afrique et en Asie

