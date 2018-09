Un Jour dans l'Histoire - 05/09/2018

13h20 : WALTHERE DEWE, , héro des deux guerres mondiales "

Walthère Dewé s'était déjà rendu héroïque au cours de la Première Guerre mondiale en fondant le réseau de renseignements « La dame blanche ».

Retour sur un parcours hors norme avec notre invité Philippe Raxhon, professeur à l'Université de Liège.

14 heures : Libertés en examen (2/2)

prendre une décision lourde de conséquence.

Après un an et demi sous l'occupation, où la volonté générale de la population était de mener à tout prix une vie normale, la situation n'est plus tenable. L'occupant fait de plus en plus pression pour que l'ULB nomme des professeurs plus « germanophiles ». Le rectorat tente de résister, mais la situation devient de moins en moins tenable. Si elle ne veut pas collaborer, l'université doit fermer ses portes. La guerre commence donc bel et bien à se faire sentir auprès de la population, les premières pénuries pointent le bout de leur nez, et avec elles, les premiers mouvements de résistance. Sur les murs de la ville apparaissent de nombreux slogans contre l'occupant, et certaines personnes, pour ne pas rester végétatifs dans cette situation, commencent à prendre la plume. C'est comme ça que naissent les premiers journaux clandestins. Et autour de ces feuillets, les premiers groupes de résistance.

A Bruxelles, c'est dans surprise que l'ULB, temple du Libre Examen, offre un terreau favorable à ces groupements. Et c'est leur histoire que nous allons aborder avec José Gotovitch dans cette deuxième partie de Liberté en Examen.

