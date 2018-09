Un Jour dans l'Histoire - 03/09/2018

13h20 : Le général Franco



Le 20 novembre 1975, mort du Général Franco

Aujourd'hui encore, son souvenir divise.

Invité: Vincent Genin, docteur en histoire de l'Université de Liège.



14 heures : Histoire de la musique

avec Serge Coosemans, journaliste Free-lance et auteur du Glossaire du DJ, nous raconterons le deejaying de ses origines jusqu'à aujourd'hui, une histoire qui s'inscrit dans un contexte de contre-culture lié à la cause gay et anti-raciste.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY