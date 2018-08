Un Jour dans l'Histoire - 30/08/2018

Résistance et communisme

13h30 : Une histoire des coopératives

Retour sur l'histoire du mouvement coopératif... avec notre invité Julien Dohet, historien spécialisé dans l'histoire du mouvement ouvrier.



Comment le Parti communiste se situe-t-il dans la société belge de l'avant deuxième guerre mondiale ? Réseau subversif ? Pilier socio-politique ? Quelle est sa force à la fin des années 30 et quel rôle va-t-il jouer dans la résistance et l'après-guerre ? Professeur d'Histoire contemporaine, José Gotovitch présente la réédition de son livre Du rouge au tricolore : Les communistes belges de 1939 à 1944.