Un Jour dans l'Histoire - 29/08/2018

13h20 : La Grippe espagnole: La grande tueuse



Quelles sont les origines et les causes de cette tragédie ?

Quelles ont été ses conséquences sur le déroulement de la Première Guerre mondiale.

Le conflit a-t-il facilité son expansion ?

Invitée : Laura Spinney, journaliste scientifique. « La grande tueuse. Comment la grippe espagnole a changé le monde » éditions Albin Michel.

14 heures : Liberté en examen

Nous sommes en mai 1940 à Bruxelles, sur le campus du Solbosh de l'Université Libre de Bruxelles. Les étudiants galopant d'un auditoire à l'autre ne se doutent pas qu'un grand conflit est à l'aube d'éclater.

Le pays, officiellement neutre depuis 1936, a mobilisé de maigres troupes au long de la frontière allemande comme française. Certains intellectuels, issus de l'ULB ont dénoncé cette neutralité. Le libre examen étant la doctrine phare de cette université, le refus du fascisme s'exprime ici haut et fort. De nombreux professeurs et étudiants s'étaient engagés pour sauver la république d'Espagne, et les régimes allemands et italiens sont largement critiqués sur le campus.

On peut imaginer que ce microcosme sera un terreau fertile pour la résistance, et que l'occupant nazi devra le faire taire. Il s'agit effectivement de la seule université qui fermera ses portes durant cette guerre, et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Une histoires de jeunes, prisonniers d'un conflit.



« Libertés en examen », une production de Radio Campus Bruxelles, réalisée par Gérald Wang, avec l'aide du Fond d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie Bruxelles





