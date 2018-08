Un Jour dans l'Histoire - 28/08/2018

13h20 : Edmond d'Hoffschmidt de Resteigne, aristo et ermite

Attachons-nous, aujourd'hui, à une vie méconnue, singulière et paradoxale...avec Pierre Jodogne, de l'Académie royale de Belgique.

Auteur de : « Edmond d'Hoffschmidt de Resteigne dit l'Ermite (1777-1861), une vie singulière » ; éd. de l'Académie royale de Belgique.



Non loin de Ypres, dans un champ abandonné Wijtschate, de récentes fouilles archéologiques ont mis à jour une place forte allemande de la Première Guerre mondiale.

