Un Jour dans l'Histoire - 22/08/2018

13h20 : Quelques personnages curieux à travers les siècles avec Priscille Lamure, auteure de « Drôles d'histoires ! Cabinet de curiosités historiques et déjantées » aux éditions du Trésor



13h45 : On se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter l'histoire de Michel Stree



14 heures : Le massacre d'Oradour-sur-Glane avec Patrick Charron et Jean Jollivet, auteurs du livre «Oradour-sur-Glane , Faits générateurs du massacre » paru aux éditions Jourdan

