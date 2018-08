Un jour dans l'histoire - Monumental - Les îles de la lagune (Venise) - 17/08/2018

La lagune de Venise compte de nombreuses îles. Les plus connues sont Murano, Burano et Torcello. Cette dernière est aujourd’hui un îlot déserté.



Nous nous intéressons à l’histoire des lieux avec Johanne Dussez et son invitée : Elisabeth Crouzet-Pavan, historienne, Professeur d'histoire du Moyen-Âge à l’Université de Paris-Sorbonne et auteure du livre " La mort lente de Torcello, histoire d’une cité disparue "