Un Jour dans l'Histoire - 17/08/2018

13h20 : Les reines au Moyen-Age : le pouvoir au féminin. Ont-elles été si anodines, ces reines médiévales? Quelle était la véritable nature de leur pouvoir? C'est ce que nous allons voir avec Murielle Gaude-Ferragu, maître de conférences à l'université de Paris-13 Sorbonne-Paris-Cité, auteure de « La reine au Moyen Âge, le pouvoir au féminin, XIVe-XVe siècle »



13h45 : On se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un événement qui a marqué l'histoire récente : la catastrophe au Pukkelpop en 2011



14 heures : Monumental - Les îles de la lagune (Venise). La lagune de Venises compte de nombreuses îles. Les plus connues sont Murano, Burano et Torcello. Cette dernière est aujourd'hui un îlot déserté. Nous nous intéressons à l'histoire des lieux avec Johanne Dussez et son invitée : Elisabeth Crouzet-Pavan, historienne, Professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'Université de Paris-Sorbonne et auteure du livre " La mort lente de Torcello, histoire d'une cité disparue ".

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY