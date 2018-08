Un Jour dans l'Histoire - 16/08/2018

13h20 : L'histoire du scandale : des origines à nos jours avec notre invité Jean-Claude Bologne, écrivain, professeur d'iconologie. Il est aussi l'auteur de "Histoire du scandale" aux éditions Albin Michel.



13h45 : On se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un événement qui a marqué l'hisoire récente : L'histoire de Benny-B.



14 heures : L'espion Victor Martin. Qui a retenu ce nom? Et pourtant cet universitaire belge, sociologue de formation, a révélé, durant la seconde guerre mondiale, au péril de sa vie, la réalité des camps de la mort, dans un rapport qui porte son nom. L'historien français Bernard Krouck a retrouvé sa trace et a raconté dans un livre, « L'Espion Victor Martin ».

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY