Un jour dans l'histoire - L'histoire du scandale : des origines à nos jours - 16/08/2018

Nous sommes au IVe siècle avant notre ère, à l’époque d’Alexandre le Grand, entre Athènes et Corinthe. Diogène, venu de Sinope, une colonie de l’actuelle Turquie, a choisi de vivre dans le plus total des dénuements. Au fil du temps, notre homme provoque le scandale.

Mais que signifie, exactement, le scandale?

Comment s’est-il traduit à travers les siècles et jusqu’à aujourd’hui?



Invité : Jean-Claude Bologne, écrivain, professeur d’iconologie. «auteur de « Histoire du scandale » aux éditions Albin Michel.