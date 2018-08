Un Jour dans l'Histoire - 15/08/2018

13h20 : Les secrets de Saint Jacques de Compostelle avec notre invité Philippe Martin, professeur d'histoire moderne à l'université Lyon 2, spécialiste d'histoire religieuse.



13h45 : Au temps de Jean RENOIR. L'archive du jour date de 1968 et donne la parole à l'immense cinéaste Jean Renoir qui est alors âgé de 74 ans.



14 heures : L' histoire des luttes pour la reconnaissance des droits LGBTQI ( Lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe). Présentateur radio et artiste, Xavier Ess retrace pour nous cette histoire des luttes pour la reconnaissance des droits LGBTQI et l'importance que la convergence des luttes (LGBTQI, féministe, antiracistes) a eu dans l'émancipation de toutes les formes de sexualités.

