Un jour dans l'histoire - L'histoire des luttes pour la reconnaissance des droits LGBTQI -...

Le 28 juin 1980, à l'initiative de la FWH, le CCL-Infor Homosexualité de Bruxelles, le Rooie Vlinder et le Groupe de Libération Homosexuelle, se tient la première marche nationale pour les droits des homosexuels. Elle marque le début en Belgique d'une prise de conscience de la différence de droits entre hétérosexuels et LGBT.



Xavier Ess retrace pour nous cette histoire des luttes pour la reconnaissance des droits LGBTQI et l'importance que la convergence des luttes (LGBTQI, féministe, antiracistes) a eu dans l'émancipation de toutes les formes de sexualités.