Un Jour dans l'Histoire - 09/08/2018

Théodora, prostituée et impératrice

13h20 : Théodora, prostituée et impératrice de Byzance



Mais que savons-nous réellement de Théodora impératrice de Byzance ?

Invitée : Virginie Girod, docteur en histoire, spécialiste de l'histoire des femmes et de la sexualité dans l'Antiquité.

« Théodora, prostituée et impératrice de Byzance » éditions Tallandier.



13h45 : Un jour dans l'info



Aujourd'hui Hélène Maquet revient sur l'enlèvement d'un homme politique. Celui de de Guy Cudell



14 heures : Aux origines de Snoopy



Apparaissant au milieu des années 1960, à quelques strips d'intervalle avec des questionnements identitaires de Snoopy sur ses origines, sa famille, son passé, le spectre du Baron Rouge donne à entrevoir dans la bande dessinée la crise qui ébranle alors les USA

Invité : Nicolas Tellop' "Snoopy Theory' éditions Le Murmure.