Un Jour dans l'Histoire - 08/08/2018

13h20 : Vercingétorix, héros de la résistance gauloise ?



Qui était réellement Vercingétorix ?

Tentons d'y voir plus clair...avec notre inivté Jean-Louis Brunaux, l'auteur « Vercingétorix » paru aux éditions Gallimard.



13h45 : Un jour dans l'info



Aujourd'hui Bertrand Henne en collaboration avec les archives de la RTBF vous raconte le fabuleux destin de Toon Van Overstraeten



14 heures : L' expérience de Stanford sur la prison



Rassemblant archives et entretiens inédits, Thibault Le Texier mène une enquête haletante sur l'une des plus grandes supercheries scientifiques du XXe siècle, entre rivalités académiques, contre-culture et déploiement du complexe militaro-industrialo-universitaire.



Invité : Thibault Le Texier

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY