Un Jour dans l'Histoire - 07/08/2018

13h20 : La diplomatie belge



Entrons dans les coulisses de la diplomatie belge depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale...



Invité : Vincent Delcorps, docteur en histoire et journaliste, chargé de cours à l'UCL.

Auteur de « Dans les coulisses de la diplomatie - Histoire du ministère belge des Affaires étrangères (1944-1989) ».



13h45 : Un jour dans l'info



On se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente. Aujourd'hui Hélène Maquet vous raconte La création de VTM en 1989



14 heures : Les amazones , mythes ou réalité



Les Amazones ont traversé l'imaginaire des Grecs grâce à des traditions narratives variées, qui mettaient en scène leurs héros les plus brillants. Héraclès, Thésée ou Achille ont tous, à un moment ou un autre de leur histoire, fait face à ces extraordinaires guerrières. Ont-elles véritablement existé ?

Invités : Géraldine Bindi et Christian Rossi « Le cœur des amazones » aux éditions Casterman

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY