Un Jour dans l'Histoire - 06/08/2018

13h20 : Néanderthal de A à Z



Où en est-on de nos connaissances de Neandertal ?

c'est ce que nous, allons voir... Avec Marylène Patou-Mathis, docteure en préhistoire, directrice de recherche au CNRS, vice-présidente du conseil scientifique du Muséum national d'histoire naturelle, à Paris.

« Neandertal de A à Z » paru aux éditions Allary





13h45 : Un jour dans l'info

On se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente. Aujourd'hui Bertrand Henne vous raconte la démission de Leo Tindemans, alors premier ministre en 1978





14 heures : Archéologie et Nation



La destruction des patrimoines archéologiques connaît ces derniers temps une actualité dramatique.

Pourquoi détruire les vestiges du passé ? Comment ? En vertu de quels choix ? Quels sont les acteurs de ces destructions ?

Invité : Didier Viviers , Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale de Belgique, professeur d'archéologie et d'histoire de l'Antiquité à l'ULB