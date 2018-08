Un Jour dans l'Histoire - Le bilinguisme au Moyen Âge, une société fracturée - 03/08/2018

13h15 : "Le bilinguisme au Moyen Âge, une société fracturée".

Comment se parle-t-on aux Moyen Âge, à une époque où la possession ou non du latin est le point d'une fracture sociale et culturelle ? Une époque pour laquelle on peut parler de bilinguisme.

Invité : Thibaut Radomme, historien de l'art et archéologue médiéviste.



13h45 : Un jour dans l'info

On poursuit notre série d'été un jour dans l'info. On se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente. Aujourd'hui Hélène Maquet vous raconte un moment de gloire pour Jean Pierre Van Rossem en 1993.



14h: Monumental : Bruges

Bruges est une des villes les plus visitées de Belgique en raison de son patrimoine ancien, qui a été restauré et mis en valeur. Comme d'autres villes, on la surnomme "la Venise du Nord". Dans "Monumental" (émission de la RTS), nous nous intéressons à l'histoire de Bruges avec Johanne Dussez et son invitée: Katherine Vanderhaegue, historienne de l'art, auteure de nombreux ouvrages dont le guide Evasion "Bruges, Anvers et le pays Flamand" aux éditions Hachette.

