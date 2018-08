Un Jour dans l'Histoire - Hercule Florence, artiste, inventeur, explorateur ... méconnu -...

13h15 : "Hercule Florence, artiste, inventeur, explorateur ... méconnu".

Hercule Florence est un artiste, explorateur, inventeur, au parcours hors du commun. Il est pourtant très peu connu... nous tenterons de comprendre pourquoi avec l'historien Thierry Thomas.



13h45 : Un Jour dans l'Info :

On poursuit notre série d'été un jour dans l'info. On se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente. Aujourd'hui Bertrand Henne vous raconte la chute du général Mobutu en 1997.



14h: La Loi à travers l'histoire

D'où vient la loi? Quel rôle et quelle forme a-t-elle pris dans la naissance du système juridique en Grèce antique, en Mésopotamie, à Rome, en Chine, au Japon, en Égypte, en Inde, dans la civilisation juive? Réponse avec le philosophe Laurent de Sutter et son livre "Après La Loi" (PUF).

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY