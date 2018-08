Un Jour dans l'Histoire - L'URSS, la génétique et l'héritage de Darwin - 01/08/2018

13h15 : L'URSS, la génétique et l'héritage de Darwin

Comment les idées de Darwin vont-elles infuser dans la Russie post-révolutionnaire ? Comment vont-elles s'inscrire dans les projets de Lénine et de Staline ? C'est ce que nous allons voir... Avec Louis de Thanhoffer de Völcsey, biologiste moléculaire, auteur de "Darwin, Marx and co (des sciences bourgeoise et prolétarienne aux dérives idéologiques de Lénine et Staline" aux éditions Samsa.



13h45 : Un jour dans l'info

On poursuit notre série d'été un jour dans l'info. On se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente. Aujourd'hui Hélène Maquet revient sur la catastrophe du Herald of Free Enterprise, un ferry qui a sombré au large de Zeebrugge en 1987.



14h: Marie Popelin

Historienne du féminisme, Valérie Piette retrace le combat de Marie Popelin pour accéder au barreau et la manière dont il révèle les assignations tenaces dans lesquelles la société du 19e siècle finissant tient les femmes. Mais aussi les résistances masculines à l'intervention des femmes dans le débat public, toujours de mise aujourd'hui.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY